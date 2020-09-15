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​Пенсионер, грозившийся выкинуть внука в окно, может сесть на два года

68-летний сургутянин стал фигурантов уголовного дела за угрозу убить 2-летнего внука

​Пенсионер, грозившийся выкинуть внука в окно, может сесть на два года
Фото: pixabay.com

В отношении 68-летнего жителя Сургута, который угрожал выкинуть из окна пятого этажа 2-летнего внука, возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в угрозе убийством. По части 1 статьи 119 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел около 16.30 в понедельник, 14 сентября, на улице Кукуевицкого, 2. Очевидцы увидели, что из окна пятого этажа нетрезвый мужчина держит вниз головой ребенка, и вызвали полицию. Оказалось, что злоумышленник – дед малыша. Он остался с ребенком, пока его отец был на работе, а мать ходила в магазин.

«Младший сержант полиции Родион Чумак и прапорщик полиции Евгений Литвинов незамедлительно передали полученную информацию в дежурную часть и направились к месту происшествия. Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного 2-летнего мальчика они обнаружили в одной из комнат под сушилкой для белья. На месте происшествия задержан дедушка ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции передали малыша работникам скорой медицинской помощи», – сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В пресс-службе СУ СКР по Югре сообщили, что следователями Сургута инициирован вопрос о передаче им уголовного дела в отношении пенсионера.


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Сегодня в 09:29, просмотров: 199, комментариев: 0
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