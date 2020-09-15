Самый богатый сургутский депутат расплатился с долгами по налогам, из-за которых его банкротила ИФНС

Депутат думы Сургута Евгений Барсов уплатил налоги, из-за которых городская инспекция ФНС подала заявление о его банкротстве в Арбитражный суд ХМАО. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщил сам народный избранник.

«14 сентября все налоги уплачены», – коротко ответил он на соответствующий вопрос.

В начале сентября стало известно, что налоговая собралась банкротить депутата с годовым доходом в 72 миллиона рублей из-за задолженности в 1 494 279 рублей и семь копеек. Евгений Барсов предполагал, что речь идет о налогах на самолеты пилотажной группы, а стремительные действия ИФНС связывал со своей позицией по концессии теплосетей в городе.

Арбитражный суд оставил без движения заявление налоговой из-за того, что оно подано с нарушениями.