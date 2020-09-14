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​Держал за ноги головой вниз: пьяный сургутянин едва не выкинул 2-летнего внука из окна

В Сургуте пьяный дед угрожал выкинуть 2-летнего ребенка из окна пятого этажа

​Держал за ноги головой вниз: пьяный сургутянин едва не выкинул 2-летнего внука из окна
Видео: mvdmedia.ru

Днем в понедельник, 14 сентября, на улице Кукуевицкого, 2 в Сургуте задержан местный житель, который едва не выкинул из окна 2-летнего ребенка. Мужчина высунул малыша из окна пятого этажа, держал головой вниз и грозился кинуть. Оказалось, что злоумышленник – дед мальчика.

Полицию вызвали очевидцы. «Младший сержант полиции Родион Чумак и прапорщик полиции Евгений Литвинов незамедлительно передали полученную информацию в дежурную часть и направились к месту происшествия. Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного 2-летнего мальчика они обнаружили в одной из комнат под сушилкой для белья. На месте происшествия задержан дедушка ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции передали малыша работникам скорой медицинской помощи», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выяснилось, что отец ребенка находился на работе, а мать пошла в магазин, оставив мальчика под присмотром дедушки. Какое наказание грозит пожилому родственнику, станет известно позже.


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14 сентября в 21:00, просмотров: 241, комментариев: 0
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