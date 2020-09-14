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​Яме на Никольской осталось немного

Улицу Никольская в Сургуте откроют через две недели

​Яме на Никольской осталось немного
Фото предоставлено администрацией Сургута

Сургутская улица Никольская больше не провалится: проблему с коллектором, из-за которого грунт под дорожным покрытием постоянно проседал, наконец решили. Об этом сегодня рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Константин Карпеткин.

Ранее siapress.ruуже сообщал: проблема случилась из-за старого канализационного коллектора, которому больше четырех десятков лет. Несмотря на реновацию, прошедшую в начале 2000-х годов, ныне он вышел из строя. «Коллектор на Никольской подходит к колодцу, и здесь на стыке образовались щели, в которые затягивает песок. В итоге под дорожным полотном образуются пустоты, и асфальтовое покрытие проседает», — ранее объяснял чиновник.

На то, чтобы определить суть проблемы и методы ее устранения, потребовалось время — и раскопки. Поэтому Никольская стоит уже довольно продолжительное время. Кроме того, оказалось, что такая же неисправность грозит проседанием соседней улицы в районе торгового центра «Ярославна» — в итоге копать начали и там.

При этом, по словам заместителя главного инженера СГМУП «Горводоканал» Константина Щербакова, работы на кольце у «Ярославны», во-первых, не потребуют перекрытия всей улицы (на период ремонта заузят одну из полос движения), во-вторых, займут существенно меньше времени, чем на Никольской – оттого, что технология ремонта уже выбрана и апробирована.

К слову, о технологии: «На сегодня мы все трещины в камере (которые затягивали грунт — прим.ред.) устранили, рассматриваем вариант обшивки камеры внутри полиэтиленом как дополнительную меру защиты», — объясняет Щербаков. Через полторы недели рабочие собираются восстанавливать дорожное полотно на Никольской, тогда же закончат и на кольце у «Ярославны».

«На этой неделе мы определим подрядчика по благоустройству, по асфальтированию. Идем по графику», — подытоживает Карпеткин.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 79, комментариев: 0
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