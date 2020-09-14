В Сургуте мужчины госпитализировали после падения со строящейся школы

На стройке новой школы в Сургуте сегодня произошел инцидент: рабочий сорвался со строящегося объекта. Информацию об этом впервые опубликовал «СургутИнформТВ».

Несчастный случай произошел утром, на улице 30 лет Победы на стройплощадке рядом с домом №39. Сообщается, что мужчину госпитализировали с переломами. На данный момент получить оперативный комментарий от пресс-службы городской травматологии корреспонденту siapress.ruне удалось.

Полиции еще предстоит разобраться и установить причину произошедшего.