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На стройке новой школы Сургута сорвался рабочий

В Сургуте мужчины госпитализировали после падения со строящейся школы

На стройке новой школы Сургута сорвался рабочий
фото: pixabay.com

На стройке новой школы в Сургуте сегодня произошел инцидент: рабочий сорвался со строящегося объекта. Информацию об этом впервые опубликовал «СургутИнформТВ».

Несчастный случай произошел утром, на улице 30 лет Победы на стройплощадке рядом с домом №39. Сообщается, что мужчину госпитализировали с переломами. На данный момент получить оперативный комментарий от пресс-службы городской травматологии корреспонденту siapress.ruне удалось.

Полиции еще предстоит разобраться и установить причину произошедшего.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 93, комментариев: 0
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