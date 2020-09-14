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Самого богатого депутата Сургута Евгения Барсова отказались банкротить

​Арбитражный суд Югры оставил без движения дело о банкротстве депутата Барсова

Самого богатого депутата Сургута Евгения Барсова отказались банкротить
Фото: vk.com/evgenii_barsov

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оставил без движения дело о банкротстве депутата думы Сургута Евгения Барсова. Налоговая служба подала заявление с нарушениями, говорится в материалах суда.

До 1 октября ИФНС по Сургуту должна предоставить доказательства перечисления денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему на депозитный счет арбитража и доказательства опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом. Иначе документы будут возвращены заявителю.

В начале сентября стало известно, что налоговая подала иск о банкротстве самого богатого депутата Сургута (в 2019 году он заработал 72 млн рублей) из-за долга в 1 494 279 рублей и семь копеек. В беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС Евгений Барсов предположил, что о возросших налогах на самолеты.

«Я предполагаю, что это, скорее всего, налоги на спортивную технику – самолеты. У нас появился налог на роскошь, а они как раз входят в эту категорию. И никого не интересует, что на них летает пилотажная группа», – уточнил депутат. Он также предположил, что такие стремительные действия со стороны налоговой могут быть связаны с его позицией по концессии теплосетей: «Я активно выступаю против концессии теплосетей. И надо как-то облить меня черной краской, вызвать сомнения у сургутян: «а он налоги не платит!».

Он также выразил готовность оплатить налоги в полной мере.

Руководитель Югорского регионального юридического агентства Александр Плотников отмечал, что налоговая не часто пользуется своим правом запускать процедуру банкротства физического лица. Он оценивал действия ФНС, как способ заставить должника оперативно рассчитаться с государством.


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14 сентября в 14:56, просмотров: 3306, комментариев: 3
Комментарии:
Районный критик
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14 сентября в 18:04
летает пилотажная группа. допустим. но купил-то их барсов. за свои "честно заработанные" деньги. поэтому роскошь как она есть, а никакой не спортинвентарь. а про 30+ квартир дипутат что скажет? слышал версию, что дома строились за деньги дольщиков, но некоторые квартирки почему-то остались в собственности. и даже не стройфирмы, а лично еугения батькоуича барсоуа. бедный несчастный человек. он знает хотя бы сколько хлеб стоит? сколько зарабатывает уборщица в любом из 30 домов где у него квартиры? он от народа далек еще больше чем чиновники - им хотя бы жалобы каждый день несут. а этот просто... летает!
Сергей Б
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14 сентября в 18:42
Он же жертва репрессий, которая активно против концессии теплосетей выступает.

Куда интересно эта жертва дальше побежит? В комсомоле был, в ЕР был, в ЛДПР был…
Районный критик Сергей Б
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14 сентября в 20:12
в гей-клуб? один раз не единорос же)
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