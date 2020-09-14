​Арбитражный суд Югры оставил без движения дело о банкротстве депутата Барсова

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры оставил без движения дело о банкротстве депутата думы Сургута Евгения Барсова. Налоговая служба подала заявление с нарушениями, говорится в материалах суда.

До 1 октября ИФНС по Сургуту должна предоставить доказательства перечисления денежных средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему на депозитный счет арбитража и доказательства опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом. Иначе документы будут возвращены заявителю.

В начале сентября стало известно, что налоговая подала иск о банкротстве самого богатого депутата Сургута (в 2019 году он заработал 72 млн рублей) из-за долга в 1 494 279 рублей и семь копеек. В беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС Евгений Барсов предположил, что о возросших налогах на самолеты.

«Я предполагаю, что это, скорее всего, налоги на спортивную технику – самолеты. У нас появился налог на роскошь, а они как раз входят в эту категорию. И никого не интересует, что на них летает пилотажная группа», – уточнил депутат. Он также предположил, что такие стремительные действия со стороны налоговой могут быть связаны с его позицией по концессии теплосетей: «Я активно выступаю против концессии теплосетей. И надо как-то облить меня черной краской, вызвать сомнения у сургутян: «а он налоги не платит!».

Он также выразил готовность оплатить налоги в полной мере.

Руководитель Югорского регионального юридического агентства Александр Плотников отмечал, что налоговая не часто пользуется своим правом запускать процедуру банкротства физического лица. Он оценивал действия ФНС, как способ заставить должника оперативно рассчитаться с государством.