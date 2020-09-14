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​Сургутские дольщики попросили Путина обратить на них внимание

Обманутые дольщики сургутского ЖК «Любимый» записали видеообращение к Путину

​Сургутские дольщики попросили Путина обратить на них внимание
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Дольщики одного из домов в сургутском ЖК «Любимый» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили вмешаться в долгий ход строительства своего объекта.

Объект — дом номер три. Всего в ЖК четыре многоквартирника: первые два не достроены, четвертый практически сдан, третий же возведен, но в нем отсутствует отделка, а также не проведены сети. Владельцы квартир говорят, что первоначально готовность третьего дома была выше, чем у четвертого, но последнему повезло с инвестором, который за него взялся. Третий начал отставать: по словам представителя инициативной группы дольщиков Веры Судоргиной, достройки ждут уже три года, и в конце 2019 года уже показалось, что ситуация сдвинулась с мертвой точки — нашли инвестора. Однако параллельно застройщика — компанию «ДЭП» — ввели в состояние банкротства. Разбирательства шли полгода, «ДЭП» в итоге банкротом не признали, но этот процесс снова застопорил работу на объекте. Сейчас, по словам дольщиков, стопорит уже и руководитель строительной компании Андрей Копайгора — он «не дает инвестору начать работу на объекте и кормит дольщиков и власти пустыми обещаниями о скором окончании работ», — говорится в обращении к президенту.

«Мы обращались за помощью в Генеральную прокуратуру, к губернатору Югры Наталье Комаровой, в жилищно-строительный надзор, не говоря уже о властях городского уровня — главе города Вадиму Шувалову, в департамент архитектуры и градостроительства, ездили даже в приемную аппарата президента, но на нас не обратили внимания», — сетуют авторы обращения, приглашая путина приехать в гости,«ведь как показывает практика, пока вы не вмешаетесь в проблему, она не решается».

Приглашать, правда, пока некуда: около 200 семей вынуждены скитаться по съемным жилищам, оплачивая одновременно и аренду, и ипотечные кредиты — без особой надежды на скорое новоселье. Надежду не дала и недавняя встреча властей с дольщиками: в начале сентября siapress.ru сообщал, что глава города Вадим Шувалов заявил о найденном решении по достройки проблемных домов — финансировать работы будет некий российский банк.

Встреча владельцев квартир и властей города и округа была закрытой — но судя по тому, что именно после нее жильцы третьего дома обратились уже напрямую к президенту, ничего обнадеживающего они на ней так и не услышали.


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14 сентября в 12:32, просмотров: 2988, комментариев: 5
Комментарии:
6xz34e
не нравится
14 сентября в 19:14
На месте Валерия Попова должен быть Андрей Копайгора.
kosha
не нравится
14 сентября в 21:12
Если кто-то прикарманил их средства ,так с того и спрашивайте . А если цены растут ,то растут на всё и для всех ,значит раскошеливайтесь ,какая тут вообще проблема может быть ?
вера
не нравится
14 сентября в 22:21
давно пора
Сергей Б kosha
не нравится
14 сентября в 22:26
Рекомендуешь обманутым дольщикам захватить воришку застройщика Копайгору, положить ему утюг на живот и вернуть свои деньги с компенсирующими процентами, как в договорах указано?

Так ведь на его защиту сразу менты кинутся. Его ведь «закон» защищает. Это обманутых дольщиков не защищает – если ты своим завистливым умишком еще не допер.
SenatorGameShow
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15 сентября в 09:15
В последнем предложении ошибка "Встреча владельцев квартир и властей ГОРДА и округа была закрытой "
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