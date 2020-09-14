Обманутые дольщики сургутского ЖК «Любимый» записали видеообращение к Путину

Дольщики одного из домов в сургутском ЖК «Любимый» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили вмешаться в долгий ход строительства своего объекта.

Объект — дом номер три. Всего в ЖК четыре многоквартирника: первые два не достроены, четвертый практически сдан, третий же возведен, но в нем отсутствует отделка, а также не проведены сети. Владельцы квартир говорят, что первоначально готовность третьего дома была выше, чем у четвертого, но последнему повезло с инвестором, который за него взялся. Третий начал отставать: по словам представителя инициативной группы дольщиков Веры Судоргиной, достройки ждут уже три года, и в конце 2019 года уже показалось, что ситуация сдвинулась с мертвой точки — нашли инвестора. Однако параллельно застройщика — компанию «ДЭП» — ввели в состояние банкротства. Разбирательства шли полгода, «ДЭП» в итоге банкротом не признали, но этот процесс снова застопорил работу на объекте. Сейчас, по словам дольщиков, стопорит уже и руководитель строительной компании Андрей Копайгора — он «не дает инвестору начать работу на объекте и кормит дольщиков и власти пустыми обещаниями о скором окончании работ», — говорится в обращении к президенту.

«Мы обращались за помощью в Генеральную прокуратуру, к губернатору Югры Наталье Комаровой, в жилищно-строительный надзор, не говоря уже о властях городского уровня — главе города Вадиму Шувалову, в департамент архитектуры и градостроительства, ездили даже в приемную аппарата президента, но на нас не обратили внимания», — сетуют авторы обращения, приглашая путина приехать в гости,«ведь как показывает практика, пока вы не вмешаетесь в проблему, она не решается».

Приглашать, правда, пока некуда: около 200 семей вынуждены скитаться по съемным жилищам, оплачивая одновременно и аренду, и ипотечные кредиты — без особой надежды на скорое новоселье. Надежду не дала и недавняя встреча властей с дольщиками: в начале сентября siapress.ru сообщал, что глава города Вадим Шувалов заявил о найденном решении по достройки проблемных домов — финансировать работы будет некий российский банк.

Встреча владельцев квартир и властей города и округа была закрытой — но судя по тому, что именно после нее жильцы третьего дома обратились уже напрямую к президенту, ничего обнадеживающего они на ней так и не услышали.