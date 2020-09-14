За премию главы ХМАО боролся 251 югорчанин

Пять молодых жителей Сургута стали лауреатами премии губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом сообщает пресс-служба автономного учреждения «Региональный молодежный центр».

В 2019 году поступила 251 заявка на конкурс от югорчан, но только 34 из них стали лучшими: выбирались активисты, ученые, предприниматели и представители других сфер. Пять из общего списка лауреатов оказались сургутянами, остальные – из Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Урая, Радужного Нефтеюганска, Когалыма и Сургутского, Белоярского, Октябрьского, Нефтеюганского районов.

«При оценивании учитывались достижения за предшествующий, 2019 год. Больше всего заявок поступило в номинацию «За успехи в области науки и образования» – в ней эксперты оценивали 52 анкеты лауреатов, трем из которых была присуждена Премия. В остальных номинациях – от одного до четырех лауреатов», – рассказали представители учреждения.