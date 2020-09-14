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​В казну Сургутского района внесли изменения

Депутаты Думы Сургутского района приступили к работе после каникул

​В казну Сургутского района внесли изменения
Фото предоставлено Думой Сургутского района

На 31 заседании Думы Сургутского района депутаты утвердили корректировку казны на текущий год, новые возможности «народного» бюджетирования и ряд других важных решений.

Районные депутаты приступили к работе после каникул. Теплое время года позади, а у народных избранников, наоборот, начинается горячая и насыщенная пора. Осенний сезон они открыли в привычном формате очных совещаний. 11 сентября состоялось 31 заседание Думы Сургутского района. Депутаты единогласно проголосовали «за» по всем 37 вопросам повестки дня.

Бюджет по осени дополняют

Ключевой темой стала корректировка районного бюджета на 2020 год. «Объем районной казны в текущем году увеличился на 388, 5 миллионов рублей и с учетом этих изменений составит более 13 миллиардов рублей, – прокомментировал Анатолий Сименяк. - Дополнительные средства направлены на различные нужды района, в приоритете, как и прежде, расходы в сфере образование и ЖКХ. Больше половины средств, порядка 233 миллионов рублей, мы направили на субсидии, субвенции по обозначенным статьям».

Народные избранники учли и компенсировали в бюджет незапланированные траты на мероприятия по предупреждению и распространению коронавируса. Сумма составила порядка 38 миллионов. Речь идет о приобретении масок, перчаток, антисептика, организацию деятельности обсерватора, обеспечение питанием штатного состава КПП и другие «антиковидные» расходы.

Средства направлены и на обновление социальных объектов в Русскинской, Ульт-Ягуне, Угуте и Лямина. В частности, депутаты выделили 16 миллионов рублей на устройство спортивных площадок в Русскинской школе; 7,5 миллионов рублей - на центральное холодное водоснабжение на базе отдыха в Лямина; около 2 миллионов рублей - на ремонт учебного центра в Ульт-Ягуне; 700 тысяч рублей - на капитальный ремонт Угутского ЦДиТ.

Кроме того, профинансированы строительство автомобильной дороги микрорайона «Гидронамыв» в Белом Яре и выкуп у инвестора зала единоборств в Солнечном – на каждый проект по 12,5 миллионов.

Сделаем вместе. Для «народного» проекта утвердили порядок

С 1 января 2021 года у жителей появится больше возможностей для развития территорий и общественных пространств в своих поселениях. Депутаты утвердили порядок для реализации инициативных проектов. В нём описан четкий алгоритм действий - от содержания и выдвижения инициативного проекта до общественного контроля за его воплощением.

Предлагать проекты может инициативная группа численностью не менее 3 человек, достигших 16-летнего возраста, ТОСы, старосты, юридические лица и ИП. Реализация будет осуществляться на условиях софинансирования за счет районного бюджета и инициативных платежей, добровольного имущественного или трудового участия граждан.

«Самая главная ценность нововведений в том, что граждане в своем поселке или части муниципалитета определяют, куда приоритетнее направить бюджетные средства. Это важный шаг для формирования местных сообществ с общей деятельностью и ценностями. Жители вместе с администрациями поселений проходят путь от выдвижения и отстаивания идей на собраниях до их воплощения. Уверен, что с каждой новой инициативой жители все больше будут втягиваться в управление поселковыми делами, бережнее относиться к созданному со своим участием» – обозначил важность принятого решения Анатолий Сименяк.

В районе уже есть успешный опыт «народного» бюджетирования. К примеру, в Ульт-Ягуне на спортивно-игровой площадке установили освещение и видеонаблюдение, а в Федоровском благоустраивают дворовую территории жилых домов по улице Ленина. На текущей корректировке бюджета депутаты выделили порядка 5 с половиной миллионов рублей на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

Криминальная пандемия. В Сургутском районе зафиксирован рост преступности

На заседании выступил Алексей Осипов, врио начальника ОМВД по Сургутскому району, с отчётом о работе за первое полугодие. Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого годом уровень преступности в муниципалитете вырос по многих показателям. Число тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 38%, мошенничеств – на 80%, преступлений, связанных со сбытом наркотических средств - на 38,3 %, ДТП - на 19%.

Эти факты насторожили депутатов. Анатолий Сименяк поинтересовался у полицейского о причинах такого криминального всплеска. Алексей Осипов пояснил, что причин на это много, среди них и последствия ограничительных мер из-за коронавируса, и низкая бдительность граждан, и дополнительный пласт работы у личного состава: охрана правопорядка в период пандемии (КПП) и голосования по поправкам в Конституцию.

При этом депутат Валерий Мошковский отметил, что есть впечатляющие показатели эффективной работы сотрудников ОМВД. В отчетном периоде изъято из незаконного оборота на 270% больше наркотиков, чем в 1 полугодии прошлого года (8440, 3 грамма против 2266).

Учитывая все обстоятельства и причины возросшей статистики ведомство продолжает работу по стабилизации обстановки в районе.

Прочие вопросы

В целях пространственного развития Сургутского района народные избранники утвердили местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП). Эти показатели устанавливают обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и их территориальную доступность для населения. Для комплексного подхода в документе объединили МНГП района и поселений.

Также депутаты приняли решения, закрепляющие право иностранных граждан, постоянно или преимущественно проживающих в Сургутском районе, участвовать в конференции и собрании граждан.

На заседании назначены публичные слушания для внесения изменений в Устав Сургутского района. Они пройдут 25 сентября 2020 года.

Следующая встреча депутатского корпуса состоится в октябре на выездных слушаниях в Лянторе.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 349, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:34
Все это хорошо. Но не затронуты вопросы малых населенных пунктов. В частности посёлка Горный. После встречи Комаровой и ещё тогда Макущенко в 2013 году с жителями Горного вопрос их посёлка до настоящего не решён. В 2020 году Трубецкой сказал, что для того чтобы включить их в муниципальную программу переселения, необходимо признать многоквартирный фонд посёлка аварийным. Кроме того, 70% жителей не желают переселяться в Сытомино. Конечно выкупать центр единоборств в Солнечном проще, чем построить ФАП в Горном. Да и вопросы агломерации Сургута ( Белый Яр, Солнечный, Барсово) давно уже ближе к компетенции администрации города Сургута нежели района. Вот где чёткая граница? Снежный и Юность город, а Белый Яр, Солнечный и Барсово- район. Все они шаговой городской доступности. А вот Горный город не потянет. Это район. Поэтому объединение части городских поселений района с городом, освободила бы время депутатов и главы района для работы с удаленными поселения района. Да и бюджет был бы ориентирован на решение проблем и развитие сельских поселений. А так получается; переселить всех в город и, нет проблем на территории. Тогда для чего нужна структура районной администрации, дублирующий в большей части городскую?
Дума Сургутского района Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:42
Добрый день! Вы своевременно подняли тему по поводу поселка Горный. Как раз завтра, 15 сентября, председатель районной Думы Анатолий Сименяк встречается со старостой и жителями поселка для обсуждения волнующих вопросов.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:47
Спасибо за информацию.
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