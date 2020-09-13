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Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме

13 сентября состоялись похороны вора в законе Зятька

Владимира Зятькова, погибшего на реке Черная, похоронили в Ишиме
фото: https://vk.com/pereishima

Сегодня, 13 сентября, в Ишиме похоронили Владимира Затькова, последнего «классического» вора в законе, известного как Зятек. Фото были опубликованы в местном паблике «Ишим пере Подслушано».

На церемонию пришло много людей, так как в один день проходило прощание с другими жертвами инцидента. Тем не менее, на похороны приехали представители криминальных кругов России.

Напомним, что Затек погиб во время столкновения катера с баржей. Помимо него на судне находилось еще семеро человек, три из которых умерли, четыре – получили травмы. Официальная версия произошедшего: сургутяне возвращались с «тихой охоты», однако тот факт, почему управляющий катером не заметил баржу, еще предстоит выяснить.


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13 сентября в 21:16, просмотров: 2310, комментариев: 1
Комментарии:
Злопыхалкин
не нравится
13 сентября в 23:46
Один из последних "классических", сдавших город хачам.

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