13 сентября состоялись похороны вора в законе Зятька

Сегодня, 13 сентября, в Ишиме похоронили Владимира Затькова, последнего «классического» вора в законе, известного как Зятек. Фото были опубликованы в местном паблике «Ишим пере Подслушано».

На церемонию пришло много людей, так как в один день проходило прощание с другими жертвами инцидента. Тем не менее, на похороны приехали представители криминальных кругов России.

Напомним, что Затек погиб во время столкновения катера с баржей. Помимо него на судне находилось еще семеро человек, три из которых умерли, четыре – получили травмы. Официальная версия произошедшего: сургутяне возвращались с «тихой охоты», однако тот факт, почему управляющий катером не заметил баржу, еще предстоит выяснить.