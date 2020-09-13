В Сургуте мужчина оштрафован за 30 тысяч за репост картинок

Сургутянина оштрафовали за репосты с иконой Летающего Макаронного Монстра. Суд обязал мужчину выплатить 30 тысяч рублей, рассчитав, что он оскорбил чувства верующих. Об этом пишет Эхо Москвы со ссылкой на МБХ-Медиа.

Как пояснил журналистам МБХ сургутянин, речь идет рисунке, где вымышленное существо держит в руках книгу с искаженной фразой из Библии. Помимо этого, в деле фигурировали изображения с Владимиром Путиным и Патриархом Кириллом, сидящими в заваленной деньгами комнате и персонажа мультфильма с перевернутым крестом.

Данные картинки мужчина публиковал на своем аккаунте во ВКонтакте несколько лет назад, но дело было заведено только летом 2020. Сам житель Сургута считает, что его преследуют из-за того, что ранее он организовал митинг против коррупции.