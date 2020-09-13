Жительница Сургута должна банку около 150 тысяч из-за того, что поверила мошеннику

Мошенники развели жительницу Сургута на кредит. Теперь она должна банкам около 150 тысяч.

По словам потерпевшей, ей позвонил лжесотрудник банка, который сообщил, что на имя горожанки была оставлена заявка на кредит. Злоумышленник предложил помочь аннулировать операцию и попросил назвать все пароли, которые пришли женщине на СМС. Эти действия наоборот одобрили кредит, а полученные деньги, по просьбе афериста, сургутянка перевела на счет лжебанкира. После этого мошенник на связь не выходил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – рассказали в пресс-службе УМВД города.