Всего в Югре появилось 18 новых мастеров спорта в разных направлениях

10 сургутских спортсменов удостоены звания «Мастер спорта России». Об этом сообщает министерство спорта России.

Лучшими в своей сфере стали пауэрлифтер Камо Мосинян, параспортсмены Исропил Гадаборшев, Раджаб Джафаров, Денис Ласенков, Артур Орликов, Роман Орликов, Павел Фатин, борцы Садам Батманов Александр Гиголаев Гамзат Мирзакадиев и Рахман Тавмурзаев.

Также звания были удостоены два спортсмена из югорской столицы, четыре из Сургутского района и один из Нефтеюганска.

Напомним, что после долгого перерыва спортивная сфера в Югре начинает оживать. Так, на октябрь уже запланировано несколько спортивных стартов.