В Сургуте местный 40-летний житель пришел с макетом автомата в одно из общежитий города и напугал вахтера

В Сургуте местный 40-летний житель пришел с макетом автомата в одно из общежитий города на Пролетарском проспекте, 10/3 и напугал вахтера.

По данным полиции, произошло это в районе 17 часов дня.«Сургутянин был задержан в спальне общежития. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной версии оружие, которое находилось в руках у 40-летнего гражданина, является макетом автомата Калашникова. Как выяснилось, мужчина прибыл в общежитие и из хулиганских побуждений направил оружие в сторону вахтера», — пишут правоохранители.

Никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».