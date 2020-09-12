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​Житель Сургута ворвался в общежитие с автоматом в руках // ВИДЕО

В Сургуте местный 40-летний житель пришел с макетом автомата в одно из общежитий города и напугал вахтера

​Житель Сургута ворвался в общежитие с автоматом в руках // ВИДЕО

В Сургуте местный 40-летний житель пришел с макетом автомата в одно из общежитий города на Пролетарском проспекте, 10/3 и напугал вахтера.

По данным полиции, произошло это в районе 17 часов дня.«Сургутянин был задержан в спальне общежития. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной версии оружие, которое находилось в руках у 40-летнего гражданина, является макетом автомата Калашникова. Как выяснилось, мужчина прибыл в общежитие и из хулиганских побуждений направил оружие в сторону вахтера», — пишут правоохранители.

Никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».


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12 сентября в 21:27, просмотров: 309, комментариев: 0
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