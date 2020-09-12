В Сургутском районе в больницу госпитализировали четырёхлетнего ребенка, отравившегося ртутью. Об этом сообщает КДН Сургутского района в своей группе в соцсети.

«07.09.2020 в БУ «Сургутская окружная клиническая больница» госпитализирован несовершеннолетний житель Сургутского района 2016 года рождения с диагнозом острое пероральное отравление ртутью. По какой причине случилось, это чрезвычайное происшествие, предстоит выяснить органам МВД», — пишут специалисты.

В пресс-службе Сургутской ОКБ корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что, вероятно, произошла ошибка, так как такого пациента у них нет. Медики предположили, что ребенка госпитализировали в Сургутскую городскую клиническую больницу. Но главврач этого медучреждения Михаил Курносиков также отметил, что такого больного у него нет.