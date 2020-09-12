На затапливаемые недоработанные тротуары на Маяковского и 30 лет Победы в Сургуте жаловались местные жители. Высянилось, что нарушений нет

Мэр Сургута Вадим Шувалов проверил ход работ на улицах 30 лет Победы и Маяковского. Там на затапливаемые недоработанные тротуары жаловались местные жители.

«Проверил, как идут ремонтно-дорожные работы на улице 30 лет Победы. Ваши обращения в соцсетях стали этому причиной. Много жалоб на качество работы, — написал градоначальник. — Горожане жаловались, что примыкания на этих участках не сделаны. Это доставляло людям серьезные неудобства, особенно в последние дни: в дождливую погоду в выбоинах и ямах скапливалась вода, и было невозможно передвигаться по тротуару».

Глава города сообщил, что указал подрядчику на недоработки, но отметил, что по технологии всегда сначала делают магистральную часть, а потом уже все примыкания.