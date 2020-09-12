Сургут планируют внести в «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО. Об этом рассказали накануне, 12 сентября, на заседании окружного правительства.

«Программа была создана в 2004 году с целью расширения сотрудничества между городами, которые рассматривают культуру и творчество как стратегический элемент устойчивого социально-экономического развития. Включение повышает узнаваемость города и способность развивать творческие инициативы», — пишут чиновники.

Отметим, что в настоящий момент сеть объединяет 246 городов из 80 стран. Ближайший отбор новых кандидатов ожидается в 2021 году.