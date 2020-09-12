В Сургуте и Сургутском районе чаще всего ВИЧ болеют молодые мужчины, а главный путь передачи инфекции — незащищенные сексуальные контакты (более чем в 70 процентах случаев).

Так на 1 августа этого года в Сургуте зарегистрировано 6194 случая инфицирования, а районе — 1854. Основной процент больных — молодые люди от 20 до 39 лет (75,3 от общего числа в городе и 73,5 в районе). Мужчин среди носителей ВИЧ 65 процентов и 62,9 процента соответственно.

Напомним, с 7 по 30 сентября на территории Сургута и Сургутского района начал работу мобильный пункт анонимного тестирования на ВИЧ на базе автомобиля «Газель NEXT». Узнать график и место его работы в тот или иной день можно тут.