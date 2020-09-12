В Сургутском районе 4 сентября с угодьев под Нижнесортымским пропала Сопочина (Тайбина) Зоя Ильинична. Женщине 35 лет, она беременна.

Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы русые по плечи.

Была одета: Светло-серая куртка, яркое национальное платье оранжевого цвета, черные резиновые полусапожки с цветочками.

Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать в полицию по телефону 112 или в группы поиска «Лиза Алерт» 88007005452 или Поиск пропавших людей 89822180390. Сегодня, 12 сентября, волонтеры выедут на поиски женщины.