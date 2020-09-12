В Сургуте пьяные подростки собираются на аллее у Мемориала Славы и мешают спать жителям близлежащих домов. Жалобы не помогают. Об этом на портал «Твой Сургут» написала одна из возмущенных горожанок.

«Почему полиция не патрулирует Мемориал Славы и аллею, ведущую к нему? Как только тепло, до утра слышим крики и ненормативную лексику от подростков, которые спокойно распивают спиртные напитки, покупая в киоске. Разводят грязь. Драки. Невозможно спать», — пожаловалась женщина.

Откликнулся на обращение начальник административного контроля Контрольного управления Максим Салий. Он заверил, что чиновники передали сигнал полицейским, чтобы те внесли в маршруты патрулирования ППС указанную территорию.

Однако аналогичные жалобы уже поступали от сургутян в июле. Тогда они писали, что полицейские не в силах помочь, так как когда «приезжает патруль, то все быстренько разбегаются за дома. А как только патруль уезжает, опять все продолжается».