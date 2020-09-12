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​В Сургуте сгорел двухэтажный дом // ВИДЕО

В Сургуте накануне вечером, 11 сентября, сгорел двухэтажный деревянный дом на улице Школьная (напротив Захарова, 2/1)

​В Сургуте сгорел двухэтажный дом // ВИДЕО

В Сургуте накануне вечером, 11 сентября, сгорел двухэтажный деревянный дом на улице Школьная (напротив Захарова, 2/1).

По данным МЧС по Югре, сигнал о возгорании поступил пожарным в 20:20 часов. На момент прибытия первых расчетов здание полыхало. Огонь удалось локализовать только через 40 минут в 21:01. Еще через девять минут его потушили.

Огнеборцы отмечают, что дом уже был расселен. Никто не пострадал. Возможно, он загорелся из-за неосторожного обращения с огнем — в нем периодически обитали лица без определенного места жительства.

На тушение привлекались девять единиц техники, 34 человека личного состава.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 392, комментариев: 0
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