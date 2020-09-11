В Сургуте прошли рейды по выявлению несанкционированной торговли

В Сургуте прошли рейды по местам несанкционированной торговли. В основном сотрудники ветеринарного надзора Югры старались пресечь торговлю птицей – в этом году в регионе распространяется птичий грипп, который также опасен для человека:

«Из-за распространения гриппа птиц ветнадзор следит за недопущением торговли птицы и яиц в несанкционированных местах, в особенности, если продукция не имеет маркировки и сертификата», – рассказала ветеринарный инспектор Татьяна Чумак.

Отметим, что для пенсионеров в городе предоставлены места, где они могут торговать продуктами собственного производства – это можно сделать на Центральном рынке при предоставлении пенсионного удостоверения. За торговлю в неположенных для этого местах полагается штраф до двух тысяч рублей.