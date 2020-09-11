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В Сургуте вновь начали бороться со стихийными рынками

В Сургуте прошли рейды по выявлению несанкционированной торговли

В Сургуте вновь начали бороться со стихийными рынками
фото: Администрация Города

В Сургуте прошли рейды по местам несанкционированной торговли. В основном сотрудники ветеринарного надзора Югры старались пресечь торговлю птицей – в этом году в регионе распространяется птичий грипп, который также опасен для человека:

«Из-за распространения гриппа птиц ветнадзор следит за недопущением торговли птицы и яиц в несанкционированных местах, в особенности, если продукция не имеет маркировки и сертификата», – рассказала ветеринарный инспектор Татьяна Чумак.

Отметим, что для пенсионеров в городе предоставлены места, где они могут торговать продуктами собственного производства – это можно сделать на Центральном рынке при предоставлении пенсионного удостоверения. За торговлю в неположенных для этого местах полагается штраф до двух тысяч рублей.


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Сегодня в 17:16, просмотров: 117, комментариев: 0
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