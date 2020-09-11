Все развлечения для сургутян онлайн

Концерт «Аты-баты, шли девчата!»

Сургутская филармония продолжает публиковать лучшие архивные концерты. В этот раз любителей музыки порадует ансамбль барабанщиц и мажореток «Дефиле-Бэнд» в концертной программе «Аты-баты, шли девчата!». Задорная барабанная дробь подарит заряд позитива на все выходные вперед.

Спектакль «Мера за меру»

Отличный спектакль по мотивам одной из величайших пьес Шекспира в исполнении актеров актеров театра им. Пушкина. Зрителю предложат окунуться в атмосферу мрачной Вены с полицией, тюрьмами и борделями, а также проследить за судьбой героев.

Выставка «Фрески разрушенных храмов»

Музей им. Андрея Рублева в этот раз подготовил необычную выставку – любой желающий может насладиться фресками из разрушенных храмов. Среди сохранившихся росписей — ранние работы иконописца XV века Дионисия, произведения изографов Оружейной палаты XVII века, мастеров разных городов Руси. Посмотреть выставку можно здесь.