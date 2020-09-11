Все общественные места и муниципальные организации Сургута проверяют на защищенность от терроризма

В Сургуте на этой неделе продолжат проверять все муниципальные учреждения, торговые центры, гостиницы и организации на защищенность от террористической деятельности – в этом году комиссия обследует более 200 городских объектов, которые подлежат категорированию по степени потенциальной опасности.

«Работа проводится совместно с силовыми структурами города, ведомственными организациями. К примеру, к таким мерам относится установка видеокамер, турникетов, ограждений. В этом году более 95 миллионов рублей было выделено из бюджета на оснащение школ необходимым оборудованием, приборами», – прокомментировал заместитель главы администрации Сургута Алексей Жердев.

Отметим, что на сегодняшний день никаких серьезных нарушений в городе и округе не выявлено.