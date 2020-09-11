Сургутянка захламила подъезд своим мусором

В Сургуте женщина захламила подъезд дома на проспекте Комсомольском. Ее соседи пожаловались одновременно и на нарушительницу чистоты, и на управляющую компанию, которая отказывается принимать какие-то меры:

«Проблема в том, что уважаемая соседка тащит в общий коридор всё, что видят её глаза, и загромождает коридор общего пользования, нельзя пройти до своей квартиры... По пожарной безопасности и эпидемической грубейшие нарушения. УК ДЕЗ ВЖР закрывает на это глаза, и, как говорят, что не хотят с ней связываться», – написала на портале «Твой Сургут» горожанка Ольга.

В местной администрации сообщили, что одному из жильцов необходимо обратиться в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы и написать заявление. Сделать это можно лично, либо через телефон или интернет: