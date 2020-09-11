Депутаты Сургутского района проконтролировали все данные протокольные поручения

На сентябрьском заседании депутатских комиссий районной Думы прошло обсуждение протокольных поручений. Этот пункт всегда на первом месте в повестке дня. Это закономерно, так как задачи из контрольной карты инициированы депутатами и имеют первоочередное значение. Анатолий Сименяк отметил, что за год выполнено порядка 60% поручений. Это верный индикатор того, что диалог между районной Думой и администрацией налажен, а работа по большинству вопросов идёт по плану. Хотя случаются и исключения.

У депутатов вызвало бурное обсуждение увеличение стоимости строительства здания для администрации Сытомино. Затраты на эти цели возросли ориентировочно с 8 до 20 миллионов рублей. По словам исполнителя, при расчете начальной стоимости объекта не была учтена прокладка инженерных сетей.

«У нас все профессионалы, как такое могло случиться? Мне одновременно смешно и стыдно. Смешно оттого, что исполнители смогли убедить депутатов и многих других специалистов, что 8 миллионов достаточно для возведения здания со всеми инженерными коммуникациями. И стыдно перед жителями – они рассчитывали получить это помещение намного раньше», - высказал свое негодование председатель районной Думы Анатолий Сименяк.

Из-за новых обстоятельств переезд сытоминской администрации откладывается минимум до следующей осени. Сейчас муниципальные служащие делят с работниками культуры здание местного ЦДиТ. Депутаты рекомендовали районной администрации закрыть этот вопрос «под ключ» в 2021 году, оставив его у себя на контроле до исполнения.

Под пристальным вниманием депутатов остается и масштабный капитальный ремонт Лянторской школы № 6. Напомним, что он разделен на несколько этапов и проводится преимущественно в летний период, чтобы не прерывать учебный процесс. С капитальным обновлением школы планируют управиться в пятилетку, с 2018 по 2022 год. Ориентировочная стоимость всех работ составит порядка 115 миллионов рублей. В текущем году почти на 10, 5 миллионов рублей заменены инженерные и осветительные сети в подвальном помещении, выполнен капитальный ремонт внутренних помещений в начальной школе (блок А) на 3 этаже. Экономия по итогам аукционов составила порядка 16 миллионов рублей. Эти средства будут реализованы в 2021 году на капитальный ремонт внутренних помещений 1 и 2 этажей блока А. В 2021 и 2022 году планируется вложить в ремонт школы еще порядка 40 миллионов рублей.

В ходе совещания 2 из 7 задач депутаты сняли с контроля в связи с исполнением. А именно решён долгожданный вопрос с приватизацией «Восхода». В начале августа предприятие было преобразовано из МУП в ООО. Также проработан оптимальный вариант обеспечения инженерными сетями 7 микрорайона Лянтора. Между реконструкцией и капитальным ремонтом выбор сделан в пользу последнего. Обновлением сетей тепловодоснабжения будет заниматься «УТВиВ» Лянтора.