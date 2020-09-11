Сургутский дизайнер предложил забор в качестве символа города

Новые черные заборы, которые появляются в Сургуте повсеместно, достойны увековечивания в виде логотипа города: так считает дизайнер Игорь Нестеренко, который на своих страницах в социальных сетях показал этот логотип и предложил варианты его использования.

«Я не вижу нефть с качалками, я не вижу таежных зверей с елками, я не вижу самовары и валенки. Все эти образы надуманны и романтизированы. В настоящей жизни я вижу одни заборы», — так он прокомментировал свои работы.

Один из ключевых моментов — упоминание, что забор сделан по ГОСТу. Пойдя далее, автор показал несколько объектов, которые уродуют Сургут, но делают это, конечно, в рамках законодательства и всех возможных нормативов.

Напомним, что заборчики действительно стали символом Сургута после того, как по ним проехался урбанист Илья Варламов. Он назвал их цвет поросячьим (тогда они были еще нежно-розовые) и удивился их большому количеству. В итоге полукруглые заборчики в Сургуте сначала выкрасили в темно-зеленый цвет, а теперь и вовсе меняют на более высокие прямоугольные черные, которые некоторые сургутяне уже окрестили кладбищенскими.