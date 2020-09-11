Приговор экс-главе Сургута Дмитрию Попову будет оспорен прокуратурой

Прокуратура Югры получила материалы дела бывшего главы Сургута Дмитрия Попова и готовит апелляционное представление. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Приговор будет обжалован в установленные сроки», – уточнил собеседник агентства.

3 сентября Сургутский городской суд оправдал бывшего главу Сургута Дмитрия Попова – он признан невиновным в превышении должностных полномочий. Продажа песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставление субсидии совхозу «Северное» и покупка помещения для того, чтобы разместить в нем билдинг-сад, по мнению судьи, произведены на законных основаниях.

Обвинитель должен обжаловать приговор в течение десяти дней. «Мы успеем», – заверили в надзорном ведомстве.

В ближайшее время дело Попова поступит в апелляционный суд в Ханты-Мансийске, где будет рассмотрено через 1-1,5 месяца.

Ранее прокуратура просила для Попова 4,5 года условного срока.

Следствие и судебные разбирательства по делу бывшего главы Сургута длятся уже пятый год. За это время он стал неработающим пенсионером. После выигранного суда Дмитрий Попов выразил надежду вернуться к работе в Сургутнефтегаз.

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