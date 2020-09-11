В Ишиме усиливают контроль за безопасностью накануне похорон Зятька

Погибшего 9 сентября на Черной речке в Сургуте Владимира Зятькова похоронят в Ишиме. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных структурах сообщает Ura.ru. По данным издания, в городе усилят контроль за безопасностью.

«Ожидается, что в Ишим на похороны Зятькова приедут криминальные авторитеты со всей России. В Тюмени решили подстраховаться и усилить там меры безопасности. Все-таки, Ишим город небольшой, провинциальный. В случае каких-то происшествий, сил местной полиции может не хватить. Поэтому туда было решено привлечь сотрудников из других городов региона. В том числе, из Тюмени», – цитирует агентство анонимного собеседника.

65-летний уроженец Ишима Владимир Зятьков, известный в криминальной среде вор в законе Зятек, погиб вечером 9 сентября в столкновении катера с пришвартованной баржей. Трагедия унесла жизни еще троих человек, четверо были госпитализированы. Ранее сообщалось, что двое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

И.о. начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачев рассказал, что сургутяне возвращались из леса, где собирали грибы. Катер не доехал до стоянки всего 300 метров. От удара о баржу судно разрезало на две части.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.