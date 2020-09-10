16+
Логотип Сиапресс
USD  75,5274   EUR  89,3036  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Студенты СурГПУ приехали с Российской студвесны с призами

Студенты педагогического вуза Сургута стали одними из лучших на студвесне

Студенты СурГПУ приехали с Российской студвесны с призами

Модная мастерская «Кардиган» из СурГПУ была награждена специальным призом XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы». Помимо этого, студентка того же вуза, Валерия Сафина, смогла стать лауреатом II степени в направлении «Театральное» и приняла участие в гала-концерте фестиваля.

Отметим, что в этом году, несмотря на сложную эпидобстановку, в конкурсе приняли участие более 2000 студентов. 26 из них были югорчанами.

«XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы» объединил более 2000 участников и 50 экспертов, 70 делегаций, 400 волонтёров, 700 творческих номеров. Гран-при фестиваля завоевала Саратовская область. Также на церемонии закрытия был объявлен город проведения фестиваля – в 2021 году Российская студенческая весна пройдет в Нижнем Новгороде», – рассказали в пресс-службе АУ «Региональный молодежный центр».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:16, просмотров: 228, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

ГАЗПРОМ Трансгаз
ГАЗПРОМ Трансгаз

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 20963
  2. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 16408
  3. ​Кто такой Зятек? 8384
  4. ​Собирали грибы: стали известны подробности смертельной аварии на Черной речке 2829
  5. ​Ребенок в тяжелом состоянии: врачи борются за жизнь пострадавших при столкновении катера с баржой 2420
  6. Накануне в Сургуте на улице Аэрофлотской столкнулось сразу три авто 1729
  7. Из-за прорыва гидранта в Нижневартовске забил трехметровый фонтан 1574
  8. За прошедшие сутки в Югре выявлено 80 новых случаев заболевания COVID-19 1075
  9. ​Властям Сургута надо понять: работать с крупным инвестором не страшно. Страшно лечь под него и отдать кусок города 923
  10. ​На территории Сирии находятся девять детей из ХМАО 657
  1. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 20963
  2. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19253
  3. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 16408
  4. Шопингу в сургутской «Ауре» помешали технические причины 12394
  5. Пьяный водитель КамАЗа в Югре протаранил машину с полицейскими // ФОТО, ВИДЕО 9855
  6. ​Сургутская налоговая банкротит самого богатого депутата города 8992
  7. ​Коронавирус и отпуск не помешают встрече Владимира Богданова и Натальи Комаровой 8472
  8. ​Кто такой Зятек? 8384
  9. ​Сургутяне узнают ВИЧ-статус мобильно и оперативно 7723
  10. ​В розыске семь лет: следователи просят помощи в розыске убийцы 19-летнего сургутянина 6486
  1. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 29251
  2. ​Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется на публике 28452
  3. ​Климат, образование, зацикленность на нефти и отсутствие развлечений: почему молодежь уезжает из Сургута 24193
  4. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22761
  5. ​Эти 400 миллиардов рублей из своей «кубышки» Сургутнефтегаз потратил явно не на свои нужды 22265
  6. ​В Сургуте погиб последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков 20963
  7. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19253
  8. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18324
  9. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 18313
  10. ​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке 16408

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика