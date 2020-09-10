Студенты педагогического вуза Сургута стали одними из лучших на студвесне

Модная мастерская «Кардиган» из СурГПУ была награждена специальным призом XXVIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – весна Победы». Помимо этого, студентка того же вуза, Валерия Сафина, смогла стать лауреатом II степени в направлении «Театральное» и приняла участие в гала-концерте фестиваля.

Отметим, что в этом году, несмотря на сложную эпидобстановку, в конкурсе приняли участие более 2000 студентов. 26 из них были югорчанами.

«XXVIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна Победы» объединил более 2000 участников и 50 экспертов, 70 делегаций, 400 волонтёров, 700 творческих номеров. Гран-при фестиваля завоевала Саратовская область. Также на церемонии закрытия был объявлен город проведения фестиваля – в 2021 году Российская студенческая весна пройдет в Нижнем Новгороде», – рассказали в пресс-службе АУ «Региональный молодежный центр».