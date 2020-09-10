Дети Сургута скоро смогут привиться от гриппа

Детская вакцина от гриппа поступит в Сургут на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что для прививки используют отечественные препараты «Флюм-М» и «Совигрипп». В этом году ожидается сразу четыре штамма гриппа, поэтому медики призывают срочно пройти вакцинацию. Кроме того, для специализированных учреждений были увеличены нормы по количеству привитых:

«В этом году охват населения, который подлежит вакцинации в целях предотвращения эпидемии гриппа, увеличен с 45 до 60 процентов. Такую задачу перед нами ставит главный врач РФ. Нам предстоит масштабная работа», – сообщила главный специалист службы по охране здоровья администрации города Ирина Винокурова.

Помимо больниц и поликлиник, сургутяне с детьми могут посетить мобильные прививочные пункты, которые дежурят у ТЦ.