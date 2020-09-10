Некоторые подробности об аварии на реке Черная в Сургуте рассказали в управлении ГО и ЧС города

Сургутяне, погибшие и пострадавшие в аварии на реке Черная, возвращались с «тихой охоты»: некоторые подробности происшествия рассказал и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачев.

Напомним, в результате столкновения японского катера Yamaha с пришвартованной баржей на левом берегу протоки погибли четыре человека, включая Владимира Зятькова, известного в криминальном мире как вор в законе Зятек (о том, кто это, читайте в материале siapress.ru). Остальные четверо находятся в травматологии — по словам представителей управления ГО и ЧС, вопроса транспортировки их в другие города для оказания медпомощи нет, хотя двое находятся в тяжелом состоянии, включая ребенка.

«Баржа разрезала катер на две части, были сложности с извлечением тел погибших, — рассказал Андрей Рачев. — Первую помощь оказывали очевидцы и сотрудники спасательного центра. На месте работало порядка 50 человек личного состава от разных служб и 15 единиц техники».

Фото и видео предоставлено администрацией Сургута

С какой скоростью шел катер и почему управлявшим им не увидел баржу, предстоит выяснить: осветительные приборы на плавсредстве были отключены, но пока неясно, не работали они вовсе или выключились после столкновения. Как отмечают в управлении ГО и ЧС, до стоянки катер не доехал 300 метров.