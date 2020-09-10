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​Ребенок в тяжелом состоянии: врачи борются за жизнь пострадавших при столкновении катера с баржой

Стало известно состояние пострадавших на реке Черной в Сургуте

​Ребенок в тяжелом состоянии: врачи борются за жизнь пострадавших при столкновении катера с баржой
Фото: pixabay.com

Два человека, пострадавших 9 сентября в столкновении катера с баржей на реке Черная в Сургуте, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель руководителя по медицинской части Сургутской клинической травматологической больницы Владимир Кельметр.

По словам доктора, «ребенок находится в тяжелом состоянии, еще один прооперированный в состоянии средней степени тяжести».

«Двое в легком состоянии, двое прооперированы. Угрозы жизни в настоящий момент нет», – уточнил в беседе с ТАСС замглавы администрации Сургута Алексей Жердев.

Видео: ural-trans.sledcom.ru

Трагедия на реке Черная в Сургута произошла вечером 9 сентября. Катер врезался в пришвартованную баржу. По предварительным данным, капитан маломерного судна не нарушил правила безопасности. В результате происшествия четыре человека погибли, четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Среди погибших – Владимир Зятьков, известный в криминальном мире вор в законе Зятек. По данным СМИ, катер принадлежал ему.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 1409, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:15
Дай бог, чтоб все обошлось с жизнью 3 -х летнего ребёнка и с остальными выжившими в этой нелепой трагедии на воде.

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