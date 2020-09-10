Стало известно состояние пострадавших на реке Черной в Сургуте

Два человека, пострадавших 9 сентября в столкновении катера с баржей на реке Черная в Сургуте, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель руководителя по медицинской части Сургутской клинической травматологической больницы Владимир Кельметр.

По словам доктора, «ребенок находится в тяжелом состоянии, еще один прооперированный в состоянии средней степени тяжести».

«Двое в легком состоянии, двое прооперированы. Угрозы жизни в настоящий момент нет», – уточнил в беседе с ТАСС замглавы администрации Сургута Алексей Жердев.

Видео: ural-trans.sledcom.ru

Трагедия на реке Черная в Сургута произошла вечером 9 сентября. Катер врезался в пришвартованную баржу. По предварительным данным, капитан маломерного судна не нарушил правила безопасности. В результате происшествия четыре человека погибли, четверо пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Среди погибших – Владимир Зятьков, известный в криминальном мире вор в законе Зятек. По данным СМИ, катер принадлежал ему.