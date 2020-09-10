В Сургуте на Аэрофлотской произошло тройное ДТП

Накануне, 9 сентября, в Сургуте произошло тройное ДТП: «Лада» въехала в «Тойоту», из-за чего второй автомобиль столкнулся с впередистоящей «Исудзу».

«Утром на улице Аэрофлотская, 27-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», по предварительным данным, не справился с управлением. В результате происшествия, пострадали водитель и 31-летний пассажир автомобиля «Лада», – рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Напомним, что ранее в Югре произошел подобный инцидент: МАЗ протаранил сразу два автомобиля. Один человек пострадал.