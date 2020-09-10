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Накануне в Сургуте на улице Аэрофлотской столкнулось сразу три авто

В Сургуте на Аэрофлотской произошло тройное ДТП

Накануне в Сургуте на улице Аэрофлотской столкнулось сразу три авто
фото: ГИБДД Сургута

Накануне, 9 сентября, в Сургуте произошло тройное ДТП: «Лада» въехала в «Тойоту», из-за чего второй автомобиль столкнулся с впередистоящей «Исудзу».

«Утром на улице Аэрофлотская, 27-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», по предварительным данным, не справился с управлением. В результате происшествия, пострадали водитель и 31-летний пассажир автомобиля «Лада», – рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Напомним, что ранее в Югре произошел подобный инцидент: МАЗ протаранил сразу два автомобиля. Один человек пострадал.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 110, комментариев: 0
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