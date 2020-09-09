Вор в законе Зятек значится в списке погибших на реке Черная в Югре

Среди погибших на реке Черная в Сургуте – известный вор в законе Владимир Зятьков. 65-летний авторитет отдыхал на катере с семьей.

ЧП на реке в Сургуте произошло вечером 9 сентября. Заместитель главы Сургута Алексей Жердев, который находится на месте происшествия, сообщил о четырех погибших и четырех пострадавших, среди которых трехлетний ребенок.

В списке погибших значится Зятьков В.И., 1954 года рождения. Данные погибшего совпадают с фамилией, инициалами и годом рождения Владимира Зятькова, известного в криминальной среде как Зятек, «коронованного» в 1992 году. Источники ИА СИА-ПРЕСС подтвердили, что на реке погиб именно Зятек.

По предварительной информации, водитель катера в темноте не увидел препятствия и на высокой скорости влетел в пришвартованную баржу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следователи устанавливают владельца судна, сообщает пресс-служба Уральского СУ СКР на транспорте.