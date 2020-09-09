В Сургуте катер на полном ходу влетел в баржу. Четыре человека погибли

В Сургуте на реке Черная катер врезался в пришвартованную баржу. В результате ЧП погибли четыре человека, еще четверо, в том числе трехлетний ребенок, госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы и представители администрации.

«Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал», – сообщил ТАСС заместитель главы города Алексей Жердев.

Уточняется, что столкновение произошло в районе улицы Сосновая, 56.

«По предварительной информации, моторная лодка на большой скорости шла вдоль протоки Черной. Водитель не заметил препятствия и врезался в плоскодонную баржу. На месте погибли четверо. Тело одного из погибших зажало в салоне лодки. Сейчас решается вопрос о времени проведения операции по извлечению тела погибшего из салона. В темное время суток, по словам спасателей, это проблематично», – передает корреспондент ОТРК «Югра».



Фото: ural-trans.sledcom.ru

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре подтвердили, что все пострадавшие и погибшие находились на катере.

Телеграм-канал «112» опубликовал список погибших и пострадавших. По неподтвержденной информации, погибли Зятьков В.И. (1954 г.р.), Сулимова В.В. (1986 г.р.), Максимцев Т.Я. (1970 г.р.) и Братына Н.В. (1981 г.р.), госпитализированы Козар А.Б. (1978 г.р.), Андприенко К. Г. (1978 г.р), Зятькова Т.Г. (1973 г.р.) и ребенок 2017 года рождения.



Фото: t.me/ENews112

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следователи устанавливают владельца судна, сообщает пресс-служба Уральского СУ СКР на транспорте.

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