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​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке

В Сургуте катер на полном ходу влетел в баржу. Четыре человека погибли

​Четверо погибли, четверо госпитализированы: в Сургуте крупное ЧП на реке
Фото: pixabay.com

В Сургуте на реке Черная катер врезался в пришвартованную баржу. В результате ЧП погибли четыре человека, еще четверо, в том числе трехлетний ребенок, госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы и представители администрации.

«Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал», – сообщил ТАСС заместитель главы города Алексей Жердев.

Уточняется, что столкновение произошло в районе улицы Сосновая, 56.

«По предварительной информации, моторная лодка на большой скорости шла вдоль протоки Черной. Водитель не заметил препятствия и врезался в плоскодонную баржу. На месте погибли четверо. Тело одного из погибших зажало в салоне лодки. Сейчас решается вопрос о времени проведения операции по извлечению тела погибшего из салона. В темное время суток, по словам спасателей, это проблематично», – передает корреспондент ОТРК «Югра».


Фото: ural-trans.sledcom.ru

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре подтвердили, что все пострадавшие и погибшие находились на катере.

Телеграм-канал «112» опубликовал список погибших и пострадавших. По неподтвержденной информации, погибли Зятьков В.И. (1954 г.р.), Сулимова В.В. (1986 г.р.), Максимцев Т.Я. (1970 г.р.) и Братына Н.В. (1981 г.р.), госпитализированы Козар А.Б. (1978 г.р.), Андприенко К. Г. (1978 г.р), Зятькова Т.Г. (1973 г.р.) и ребенок 2017 года рождения.


Фото: t.me/ENews112

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Следователи устанавливают владельца судна, сообщает пресс-служба Уральского СУ СКР на транспорте.

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09 сентября в 22:13, просмотров: 1637, комментариев: 1
Комментарии:
sst
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09 сентября в 22:52
трэш какой то ....в ночное время с маленьким ребенком кататься....скорость приличная была по ходу.....

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