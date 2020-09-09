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​В розыске семь лет: следователи просят помощи в розыске убийцы 19-летнего сургутянина

СКР опубликовал фоторобот и приметы убийцы 19-летнего сургутянина

​В розыске семь лет: следователи просят помощи в розыске убийцы 19-летнего сургутянина
Фото: hmao.sledcom.ru

Следователи просят помощи в установлении личности подозреваемого в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровья. Преступление совершено с 00.30 до 1.15 29 сентября 2013 года. Молодые люди возвращались домой, встретили неизвестного, с которым завязалась ссора, переросшая в драку. Злоумышленник нанес парням несколько ударов ножом. Один из них погиб, второй был госпитализирован с ранениями.

Гибель 19-летнего Александра Толкачева вызвала общественный резонанс. Родственники погибшего тогда высказывали опасения, что преступника не найдут. Чтобы привлечь внимание к следствию, в городе состоялся митинг.

Уголовное дело находится в производстве четвертого следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге. «В настоящее время указанные особо тяжкие преступления остаются нераскрытыми. Тем не менее, сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемого», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователи получили генетической профиль предполагаемого подозреваемого, а также составили фоторобот и психолого-криминалистический портрет.

Приметы подозреваемого:

- мужчина в возрасте от 20 до 28 лет;

- рост около 180-185 см;

- европейского типа;

- среднего телосложения;

- волосы светлые, аккуратная модельная стрижка;

- глаза светлые;

- голос высокий.

Был одет: черное пальто до колен, темный шелковый шарф, темные брюки, ботинки.

Тех, кто обладает информацией о подозреваемом, просят сообщить в следственные органы Следственного комитета по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 297-72-72 или 8-922-130-42-64 (следователь по особо важным делам Николай Николаевич Соловьев). Конфиденциальность гарантируется.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 347, комментариев: 0
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