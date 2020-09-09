СКР опубликовал фоторобот и приметы убийцы 19-летнего сургутянина

Следователи просят помощи в установлении личности подозреваемого в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровья. Преступление совершено с 00.30 до 1.15 29 сентября 2013 года. Молодые люди возвращались домой, встретили неизвестного, с которым завязалась ссора, переросшая в драку. Злоумышленник нанес парням несколько ударов ножом. Один из них погиб, второй был госпитализирован с ранениями.
Гибель 19-летнего Александра Толкачева вызвала общественный резонанс. Родственники погибшего тогда высказывали опасения, что преступника не найдут. Чтобы привлечь внимание к следствию, в городе состоялся митинг.
Уголовное дело находится в производстве четвертого следственного управления с дислокацией в Екатеринбурге. «В настоящее время указанные особо тяжкие преступления остаются нераскрытыми. Тем не менее, сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемого», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.
Следователи получили генетической профиль предполагаемого подозреваемого, а также составили фоторобот и психолого-криминалистический портрет.
Приметы подозреваемого:
- мужчина в возрасте от 20 до 28 лет;
- рост около 180-185 см;
- европейского типа;
- среднего телосложения;
- волосы светлые, аккуратная модельная стрижка;
- глаза светлые;
- голос высокий.
Был одет: черное пальто до колен, темный шелковый шарф, темные брюки, ботинки.
Тех, кто обладает информацией о подозреваемом, просят сообщить в следственные органы Следственного комитета по телефону в Екатеринбурге: 8 (343) 297-72-72 или 8-922-130-42-64 (следователь по особо важным делам Николай Николаевич Соловьев). Конфиденциальность гарантируется.