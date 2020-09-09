В дачных товариществах Сургута проходит масштабная кампания по ремонту электросетевого оборудования

В дачных товариществах Сургута отремонтировали сети электроснабжения. Работы проходили в СОТ «Виктория», ПСК «Хвойный», ДНТ «Алтай», СНТСН «Летние Юрты», ПДК «Сосновый бор», ПСК № 41 «Рябинка», СНТ «Кедровый-16», ДПК №39 «Пищевик», ДНТ «Интеграл-1», ПСДК «Сосновый бор 51», ТСН «Богдановское», СТ «Монтажник-40», ТСН «Сургутские недра». Ремонтные мероприятия продолжаются в дачных поселках «Лето», «Озёрный-53» и «Приозерный-56».

«По сути, это были первые полноценные восстановительные ремонты электросетевого оборудования в дачных поселках за многие предыдущие годы. Передача имущества 28 сургутских СОТов компании «ЮТЭК-Региональные сети» пришлась на конец лета-осени 2019 года и тогда ремонты осуществить просто не хватило времени. Монтаж новых, более мощных трансформаторных подстанций, монтаж недостающих опор или замена разрушившихся, строительство недостающих участков воздушных линий энергоснабжения, замена старого провода на новый изолированный СИП, замена изношенных деталей линейной арматуры – все эти мероприятия проводятся компанией в рамках инвестиционной программы АО «ЮТЭК-Региональные сети» 2018-2022 годов», – рассказали в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что сургутские дачники регулярно жалуются на перебои с электричеством. Так, проблемы в прошлом году были в кооперативах «Автомобилист», «Кедровый бор», «Ветеран» и «Рябинушка».

«Первая же волна ноябрьских морозов спровоцировала выход из строя оборудования фидера «Виктория» от значительных перегрузок. После чего последовали длительные восстановительные ремонтные работы на сетях в ПСК №26 «Виктория и параллельно, уже в январе 2020 года, началось строительство двух трансформаторных подстанций мощностью 400 кВА каждая, питающей ЛЭП 10 киловольт, которое завершилось в марте. Далее, не останавливаясь, модернизировали существующие воздушные линии класса напряжения 0,4 киловольта - построили недостающие участки. На сегодняшний день в завершающей стадии строительства находится последний участок кабельной линии, который проложен по временной схеме и пока администрация Сургут не дала разрешения на размещение объекта», – отметили в компании.

На ремонтно-восстановительные работы израсходовано порядка 40 миллионов рублей. До конца этого года планирует профинансировать мероприятий еще на 20 миллионов рублей.