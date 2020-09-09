Новая детская площадка появится в сургутском парке «За Саймой»

Дети займутся «Ботаникой»: в сургутском парке «За Саймой» в следующем году построят новую детскую площадку с таким названием.

Работы на объекте «Экопарк за Саймой» уже стартовали — и, кстати, уже вызвали тревогу у горожан, заметивших вырубку деревьев.

Как пояснила начальник отдела паркового хозяйства и озеленения управления лесопаркового хозяйства Ирина Николаенко, речь идет все-таки не о вырубке, а о пересадке: ценные породы деревьев выкапывают с корнями с тем, чтобы пересадить их в другом месте.

На этом же месте подготовят основание для устройства площадки «Ботаника». В следующем году на этом основании появится резиновое покрытие и тропинки, строители установят игровые комплексы. Новая площадка обойдется городу в 31 миллион рублей, подрядчиком выступает ООО «Среда Комфорта».