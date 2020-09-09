Жильцы одной из многоэтажек Сургута снова пожаловал на качество воды

Жильцы дома на проспекте Мира, 16 пожаловались главе города Вадиму Шувалову на грязную воду. Реакция последовала незамедлительно – накануне туда приехали все службы и сотрудники администрации, чтобы взять пробы воды.

«Сразу хочу отметить, что собственники чаще всего обращаются либо в социальные сети к мэру, либо на портал. В этом случае заявка также не поступала в управляющую компанию, однако хочу заверить, что аварийная служба реагирует всегда на любые проблемы жильцов, поэтому использовать такие радикальные меры нужно в том случае, если ответа нет», – рассказал директор УК «Запад» Андрей Чугунов.

Напомним, что совсем скоро в Сургуте начнется отопительный сезон, поэтому управляющие компании должны усиленно заняться проблемами, которые поступают от жильцов. Как сообщают представители администрации, службы должны реагировать в течение двух часов и брать несколько проб для лаборатории.