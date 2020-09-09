В Сургутском педагогическом университете закроют один корпус на дезинфекцию

Студенты Сургутского государственного педагогического университета, которые учатся в корпусе вуза на улице Артема, на несколько дней уйдут на дистанционное обучение. Руководство университета решило провести дезинфекцию помещений с 9 по 13 сентября: это связано с обнаруженной коронавирусной инфекцией у одного из деканов, о чем ранее сообщал siapress.ru.

«Учебный процесс продолжится в дистанционном режиме, в вузе имеются все необходимые для этого условия», — сообщили в вузе, отметив, что принимаемые меры, направленные на повышение безопасности условий обучения и труда, согласованы с Роспотребнадзором.