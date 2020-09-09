Сургут может получить точку притяжения креативного населения — Молодежный переулок

Сургуту не хватает мест для креативной молодежи — решать эту проблему взялись общественники с депутатами городской думы. Так, сургутянин Олег Избаш обратил внимание парламентариев на неприметный переулок в микрорайоне Нефтяников — у него есть серьезный потенциал для того, чтобы стать центром притяжения творческих людей города.
Речь о переулке, соединяющем улицы Нефтяников и Кукуевицкого в районе ГТС. Тех, кто сюда попадает, привлекают граффити: видно, что место для молодого населения города неслучайное. Творчество оценил и заместитель председателя городской думы Артем Кириленко, который приехал в переулок вместе с Олегом Избашем, а также с представителем департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеславом Адушкиным, чтобы обсудить вопрос организации места притяжения творческих сил — художников, музыкантов, актеров.
Вопрос Сургутского Арбата для города остается открытым. Напомним, что несколько лет назад попытка создать творческий кластер провалилась, не в последнюю очередь из-за неудачного места — автомобильной улицы Магистральной, которую перекрывали на выходные и создавали тем самым неудобство для проезжающих автомобилистов и жителей соседних домов.
В предполагаемом Молодежном переулке таких проблем нет: «Место с одной стороны — в пределах пешей доступности и в то же время вдали от жилой застройки. В общем, очень удобное, — говорит Артем Кириленко. — Сегодня проезд транспорта здесь перекрыт, функционирует только пешеходная зона. По мнению активистов, тут возможно при минимальном благоустройстве проводить опен-эйры, выставки художников и другие мероприятия — то есть место может стать достопримечательностью нашего города».
Осмотрев территорию, депутат, чиновник и общественник договорились, что изучат вопрос максимально глубоко и вдумчиво — Артем Кириленко пообещал внимательно следить за продвижением инициативы творческой молодежи.
Но по поводу продуктивности идеи:
1) там рядом нет места для парковки. Как привозить аппаратуру, как привозить товар на продажу?
2) Там нет возможности подключиться к электричеству - некуда.
3) Там негде поставить туалеты, а в общественном месте они крайне необходимы.
4) место удалено от "капитальных" магазинов: купить хлеб, шпроты и доширак (перекус тех же торговцев) проблематично.
5) сюда же можно отнести магазины модной одежды и аксессуаров: их владельцы заинтересованы в чистоте и безопасности прилегающей территории, а этот переулок таки уж очень" неформален".
Пожалуй, улица магистральная в роли Крещатника таки более логична и удобна.