16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9645   EUR  89,7369  

Новости

Больше новостей
Оправдательный приговор экс-главе Сургута Дмитрию Попову, по-вашему...

справедлив 83.2%

несправедлив 8.1%

не знаю 8.6%

Всего голосов: 185

Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутской молодежи пообещали свой переулок

Сургут может получить точку притяжения креативного населения — Молодежный переулок

​Сургутской молодежи пообещали свой переулок
Фото предоставлено Думой Сургута

Сургуту не хватает мест для креативной молодежи — решать эту проблему взялись общественники с депутатами городской думы. Так, сургутянин Олег Избаш обратил внимание парламентариев на неприметный переулок в микрорайоне Нефтяников — у него есть серьезный потенциал для того, чтобы стать центром притяжения творческих людей города.

Речь о переулке, соединяющем улицы Нефтяников и Кукуевицкого в районе ГТС. Тех, кто сюда попадает, привлекают граффити: видно, что место для молодого населения города неслучайное. Творчество оценил и заместитель председателя городской думы Артем Кириленко, который приехал в переулок вместе с Олегом Избашем, а также с представителем департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеславом Адушкиным, чтобы обсудить вопрос организации места притяжения творческих сил — художников, музыкантов, актеров.

Вопрос Сургутского Арбата для города остается открытым. Напомним, что несколько лет назад попытка создать творческий кластер провалилась, не в последнюю очередь из-за неудачного места — автомобильной улицы Магистральной, которую перекрывали на выходные и создавали тем самым неудобство для проезжающих автомобилистов и жителей соседних домов.

В предполагаемом Молодежном переулке таких проблем нет: «Место с одной стороны — в пределах пешей доступности и в то же время вдали от жилой застройки. В общем, очень удобное, — говорит Артем Кириленко. — Сегодня проезд транспорта здесь перекрыт, функционирует только пешеходная зона. По мнению активистов, тут возможно при минимальном благоустройстве проводить опен-эйры, выставки художников и другие мероприятия — то есть место может стать достопримечательностью нашего города».

Осмотрев территорию, депутат, чиновник и общественник договорились, что изучат вопрос максимально глубоко и вдумчиво — Артем Кириленко пообещал внимательно следить за продвижением инициативы творческой молодежи.


нравится (5) не нравится (0)
Сегодня в 09:45, просмотров: 438, комментариев: 1
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 10:32
Данный переулок и так уже лет 25 молодёжью облюбован, пока только для граффити. Помню, я в школу ходил в 90-е годы, какой шикарный Штирлиц с папиросой там был нарисован! Сейчас бы его, конечно, запретили за пропаганду нацизма и табакокурения...
Но по поводу продуктивности идеи:
1) там рядом нет места для парковки. Как привозить аппаратуру, как привозить товар на продажу?
2) Там нет возможности подключиться к электричеству - некуда.
3) Там негде поставить туалеты, а в общественном месте они крайне необходимы.
4) место удалено от "капитальных" магазинов: купить хлеб, шпроты и доширак (перекус тех же торговцев) проблематично.
5) сюда же можно отнести магазины модной одежды и аксессуаров: их владельцы заинтересованы в чистоте и безопасности прилегающей территории, а этот переулок таки уж очень" неформален".
Пожалуй, улица магистральная в роли Крещатника таки более логична и удобна.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

ГАЗПРОМ Трансгаз
ГАЗПРОМ Трансгаз

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Если бы Попов в 2016 году начал бороться, а не ушел в отставку, то до сих пор бы сейчас был главой Сургута 1687
  2. ​Приговор Дмитрия Попова не дошел до прокуратуры 1526
  3. Жители Югры распространяют в соцсетях фейки об убитом медведем грибнике 1457
  4. Михаил Ефремов отправится в колонию на восемь лет 1079
  5. Прекратить регистрацию недействующих ИП теперь могут налоговые органы. Как — рассказали в ИФНС по Сургуту 802
  6. ​С начала года югорчане оформили инвестиционных облигаций Сбербанка на 915 миллионов рублей 625
  7. Вы все меня бесите: Райффайзенбанк выяснил, что россиян больше всего раздражает в новостройках 573
  8. ​Первые карманные деньги – первые навыки сбережений 559
  9. За прошедший день коронавирус выявили у 77 югорчан 452
  10. ​Югорчан ждут на избирательных участках с 11 по 13 сентября 444
  1. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22641
  2. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19045
  3. Шопингу в сургутской «Ауре» помешали технические причины 12229
  4. ​Названы районы Югры, активнее всего пополняющие Фонд капремонта 12082
  5. Гульнара Рытова от лица депутатов районной Думы почтила память героев Второй мировой войны 11352
  6. Пьяный водитель КамАЗа в Югре протаранил машину с полицейскими // ФОТО, ВИДЕО 9807
  7. ​Сургутская налоговая банкротит самого богатого депутата города 8709
  8. ​Коронавирус и отпуск не помешают встрече Владимира Богданова и Натальи Комаровой 8035
  9. Вартовчанка из-за аферистов потеряла более миллиона рублей 7806
  10. ​Сургутяне узнают ВИЧ-статус мобильно и оперативно 7382
  1. ​Жительница Нефтеюганска продала горожанам путёвки, но деньги присвоила себе 28796
  2. ​Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется на публике 28422
  3. ​Климат, образование, зацикленность на нефти и отсутствие развлечений: почему молодежь уезжает из Сургута 24171
  4. ​Почему глава Сургутнефтегаза Богданов не праздновал День нефтяника с министрами и губернатором Комаровой 22641
  5. ​Эти 400 миллиардов рублей из своей «кубышки» Сургутнефтегаз потратил явно не на свои нужды 22238
  6. Югорчане возмущены праздником, который устроили родители больной СМА Ульяны Александровой 19045
  7. ​Сургутяне нашли в городе «рассадник бомжей, алкашей» 18229
  8. ​Жителей Нижневартовска просят опознать труп мужчины, найденный в черте города 17988
  9. Сургут: Куда уходят деньги от нефти? 15758
  10. ​В Екатеринбурге ищут пропавшего жителя Нефтеюганска 15001

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика