Сургут может получить точку притяжения креативного населения — Молодежный переулок

Сургуту не хватает мест для креативной молодежи — решать эту проблему взялись общественники с депутатами городской думы. Так, сургутянин Олег Избаш обратил внимание парламентариев на неприметный переулок в микрорайоне Нефтяников — у него есть серьезный потенциал для того, чтобы стать центром притяжения творческих людей города.

Речь о переулке, соединяющем улицы Нефтяников и Кукуевицкого в районе ГТС. Тех, кто сюда попадает, привлекают граффити: видно, что место для молодого населения города неслучайное. Творчество оценил и заместитель председателя городской думы Артем Кириленко, который приехал в переулок вместе с Олегом Избашем, а также с представителем департамента городского хозяйства администрации Сургута Вячеславом Адушкиным, чтобы обсудить вопрос организации места притяжения творческих сил — художников, музыкантов, актеров.

Вопрос Сургутского Арбата для города остается открытым. Напомним, что несколько лет назад попытка создать творческий кластер провалилась, не в последнюю очередь из-за неудачного места — автомобильной улицы Магистральной, которую перекрывали на выходные и создавали тем самым неудобство для проезжающих автомобилистов и жителей соседних домов.

В предполагаемом Молодежном переулке таких проблем нет: «Место с одной стороны — в пределах пешей доступности и в то же время вдали от жилой застройки. В общем, очень удобное, — говорит Артем Кириленко. — Сегодня проезд транспорта здесь перекрыт, функционирует только пешеходная зона. По мнению активистов, тут возможно при минимальном благоустройстве проводить опен-эйры, выставки художников и другие мероприятия — то есть место может стать достопримечательностью нашего города».

Осмотрев территорию, депутат, чиновник и общественник договорились, что изучат вопрос максимально глубоко и вдумчиво — Артем Кириленко пообещал внимательно следить за продвижением инициативы творческой молодежи.