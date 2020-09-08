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Порядка 10 процентов населения Сургута уже сделали прививку от гриппа

Вакцину от гриппа уже получило 10 процентов населения Сургута

Порядка 10 процентов населения Сургута уже сделали прививку от гриппа
фото: Депздрав Югры

На сегодняшний день от гриппа привито порядка 10 процентов населения Сургута. Всего вакцинации подлежит 229 тысяч человек. Об этом заявил главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» Максим Слепов на сегодняшнем брифинге.

«Вакцины для взрослых мы получили. Скажу сразу, препараты мы получаем поэтапно, так как нет возможности хранить всю партию из-за отсутствия большого количества холодильников. На этой неделе мы ждем поступления детской вакцины, как только она появится ­– мы сразу начнем работу», – прокомментировал Максим Слепов.

Напомим, что медики Югры призывают населения не отказываться от прививок – в этом году ожидается сразу четыре штамма гриппа, а вакцина позволит избежать осложнений.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 216, комментариев: 0
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