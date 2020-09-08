Вакцину от гриппа уже получило 10 процентов населения Сургута

На сегодняшний день от гриппа привито порядка 10 процентов населения Сургута. Всего вакцинации подлежит 229 тысяч человек. Об этом заявил главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1» Максим Слепов на сегодняшнем брифинге.

«Вакцины для взрослых мы получили. Скажу сразу, препараты мы получаем поэтапно, так как нет возможности хранить всю партию из-за отсутствия большого количества холодильников. На этой неделе мы ждем поступления детской вакцины, как только она появится ­– мы сразу начнем работу», – прокомментировал Максим Слепов.

Напомим, что медики Югры призывают населения не отказываться от прививок – в этом году ожидается сразу четыре штамма гриппа, а вакцина позволит избежать осложнений.