Сургтянка обокрала пенсионера, за которым ухаживала четыре года

В Сургуте задержана 46-летняя местная жительница, которую подозревают в краже пяти тысяч евро. Женщина вынесла эти деньги из квартиры пенсионера, за которым ухаживала, и спрятала к доме другого подопечного.

«Гражданка осуществляла уход за пожилым мужчиной, по договоренности с его дочерью, на протяжении четырёх лет. За это время сиделка зарекомендовала себя как ответственный работник, которому можно доверять. Кражу денежных средств злоумышленница совершила в мае текущего года. Похитив евровалюту она продолжила работать у пенсионера», – рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

В полицию о краже сообщил 75-летний потерпевший. Сейчас деньги изъяты у злоумышленницы и возвращены владельцу. Недобросовестной сиделке грозить пять лет лишения свободы.