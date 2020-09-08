В СурГПУ и СурГУ несколько групп перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Коронавирус стал причиной ухода на удаленное обучение нескольких групп студентов двух сургутских вузов.

Как siapress.ru сообщили студенты Сургутского государственного педагогического университета, в вузе пришлось перевести на дистант первокурсников факультета управления: ковид был выявлен у декана. Впрочем, в ближайшие дни им все-таки удастся вернуться в аудитории.

Также по сообщению студентов, в Сургутском государственном университете в самоизоляцию ушла кафедра лингвистики.

Напомним, что о частичном возвращении учащихся и студентов стало известно практически сразу после 1 сентября: ряд школ, детсадов и вузов в России вынужден был отправить некоторых воспитанников на карантин. В Сургуте, кстати, прецеденты тоже есть: два класса девятой школы учатся из дома из-за обнаруженного коронавируса у одного из педагогов и родителя.

Прелести дистанционного обучения не дадут себя забыть: во время актировок школьники теперь будут не отдыхать, а грызть гранит науки удаленно. Об этом ранее сообщил департамент образования и молодежной политики Югры.