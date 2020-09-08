В Сургуте во время ДТП на улице Маяковского пострадал ребенок

Накануне в Сургуте на улице Маяковского столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие.

«Около 17 часов 66-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ», по предварительным данным, не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю «БМВ», под управлением 25-летнего водителя и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» и два его пассажира, в том числе двухлетняя девочка получили травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД города.

Отмечается, что ребенок перевозился не в кресле, а сидел на коленях матери. Поэтому травм избежать не удалось.

Напомним, что это не единственное ДТП, где пострадали дети на трассе «Ханты-Мансийск – Тюмень» результате столкновения погибло два человека, в том числе 11-летний ребенок.