Акцию «Шагаем на концерт» в Сургуте продлили до 20 сентября

Далеко до праздника: акция «Шагаем на концерт» в Сургуте продлена до 20 сентября — об этом сообщил глава города Вадим Шувалов. «79,28 процента пути до праздника прошли сургутяне», — огласил он промежуточные результаты на своих страницах в соцсетях.

Напомним, что весь город ждет праздника: активные сургутяне уже скачали приложение приложение «Горожанин» и ходят по улицам, включая встроенный в него шагомер. Каждый шаг плюсуется — как только общее количество пройденного всеми участниками достигнет пяти тысяч, власти Сургута обещают устроить праздник.

«Идею акции нам подсказало Агентство стратегических инициатив, — объясняет градоначальник, — ее горячо поддержали и горожане, и спортсмены, и бизнес».

Помимо концерта, будут и другие сюрпризы — самым активным ходокам, набравшим максимальное количество шагов, раздадут бесплатные абонементы в фитнес-залы.

«Пандемия внесла свои коррективы в условия акции. Изначально планировалось учитывать только километры, которые жители пройдут и пробегут в парке «За Саймой». Но он так долго был закрыт, что цель в пять тысяч километров стала почти невыполнимой. Так что теперь в деле весь город. Шагаем вместе!» — призывает всех к ЗОЖ градоначальник.