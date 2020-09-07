В Сургуте появились мобильные пункты для вакцинации от гриппа

Теперь жители Сургута могут поставить приввку от гриппа при посещении ТЦ – у «Союза» и «Богатыря» будут дежурить мобильные пункты Сургутской городской клинической поликлиники № 2.

«С 7 сентября 2020 года поход в торгово-развлекательный центр может быть не только приятным, но и полезным для здоровья. Только представьте: вы идете в магазин, и помимо продуктов приобретаете еще и иммунитет к гриппу. Единственная просьба - возьмите с собой паспорт и медицинский полис», – рассказали в пресс-службе БУ «Центр медицинской профилактики».

Расписание дежурств мобильного пункта:

В понедельник и четверг, 11:00-17:00 – «Союз»;

Во вторник, 11:00-17:00 – «Богатырь».

Также планируется проводить вакцинацию в «Росиче», «Ленте» (улица 30 лет Победы, 74) и «Весне».