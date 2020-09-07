Врачи Сургута спасли пациентку, у которой из-за коронавируса было поражено 75 процентов легких

Врачи Сургута смогли спасти пациентку, у которой из-за коронавируса было поражено 75 процентов легких. Сейчас женщина проходит реабилитацию в окружном Кардиодиспансере.

«Отделение медицинской КардиоРеабилитации окружного Кардиодиспансера – единственное в регионе. Серьезным медико-социальным вопросом стала реабилитация югорчан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые перенесли COVID-19. Курс реабилитации проходит под наблюдением мультидисциплинарной команды, состоящей из кардиологов, терапевтов, врачей функциональной диагностики и лечебной физкультуры. Наша главная цель – помочь пациентам как можно быстрее восстановиться и вернуться к обычной жизни», – рассказала главный врач Ирина Урванцева.

Сейчас пациентке ничего не угрожает – восстановление проходит успешно, хотя о том, сколько времени потребуется для полной реабилитации говорить пока рано. Тем не менее, у югорчанки есть большое желание выздороветь и вернуться к привычной жизни.