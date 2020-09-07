Сургутский ТРЦ «Аура» опять эвакуируют

Очередная эвакуация посетителей ТРЦ «Аура» случилась в Сургуте сегодня утром: по сообщению очевидцев, всех вновь попросили покинуть помещение по техническим причинам.

Отметим, что такой же инцидент был зафиксирован накануне — тогда всех вывели из здания, подержали на воздухе около 20 минут и запустили обратно. Охрана сообщила, что дело, скорее всего, в учениях.

Сейчас некоторые очевидцы говорят, что в здании ищут бомбу — якобы поступило сообщение о минировании. На место прибыли полиция и пожарные.

UPD 10.45. По данным источников siapress.ru, бомбы, о которой сообщалось, не нашли.